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Курс долара продовжив зниження на міжбанку

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Україна, Вівторок 01 червня 2021 17:38
Курс долара продовжив зниження на міжбанку Фото: курс долара впав на 4 копійки (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара на міжбанку у продажу 1 червня 2021 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 4 копійки до 27,44 гривень за долар, курс в покупці до 27,42 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 5 копійок до 33,58 гривень за євро.

Про це свідчать дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні: 27,4250 - 27,4450 грн/долар, євро 33,5682 - 33,5899 грн/євро, російський рубль 0,3732-0,3736 грн/рубль.

Курс долара продовжив зниження на міжбанку

Нагадаємо, торги по долару на міжбанку 31 травня 2021 року закрилися в діапазоні: 27,4600 - 27,4800 грн/долар, євро 33,5094 - 33,5310 грн/євро, російський рубль 0,3742 - 0,3749 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 2 червня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,43 гривень за долар. Курс на 3 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 2 червня встановлено на такому рівні: 27,4381 гривень за 1 долар (-0,0293 грн). При цьому курс долара на 1 червня становить 27,4674 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара падає протягом чотирьох днів поспіль.

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