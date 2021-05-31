НБУ підняв курс євро на 1 червня вище рівня 33,50 гривень
Національний банк України (НБУ) на 1 червня 2021 року встановив курс євро на рівні 33,51 гривень за євро. Це на 13 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.
Офіційний курс євро на 1 червня встановлено на такому рівні: 33,5116 гривень за євро (+0,122 грн). При цьому курс євро на 31 травня становить 33,3896 гривень за євро.
Скріншот (bank.gov.ua)
Таким чином, курс євро виріс після падіння протягом двох днів.
Скріншот (bank.gov.ua)
Міжбанк
На міжбанку курс євро у продажу виріс на 7 копійок до 33,53 гривень за євро. Курс купівлі становить 33,50 гривень за євро.
Курс долара
Національний банк України (НБУ) на 1 червня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,46 гривень за долар. Курс на 4 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.
Офіційний курс гривні до долара на 1 червня встановлено на такому рівні: 27,4674 гривень за 1 долар (-0,033 грн). При цьому курс долара на 31 Травня становить 27,5004 гривень за 1 долар.
Таким чином, офіційний курс долара падає протягом трьох днів поспіль.