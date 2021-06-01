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Курс долара падає четвертий день поспіль

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Україна, Вівторок 01 червня 2021 16:27
Курс долара падає четвертий день поспіль Фото: курс долара знизився на 3 копійки (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 2 червня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,43 гривень за долар. Курс на 3 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 2 червня встановлено на такому рівні: 27,4381 гривень за 1 долар (-0,0293 грн). При цьому курс долара на 1 червня становить 27,4674 гривень за 1 долар.

Курс долара падає четвертий день поспіль

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс долара падає протягом чотирьох днів поспіль.

Курс долара падає четвертий день поспіль

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 1 червня 2021 року у продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 3 копійки до 27,45 гривень за долар, курс в покупці до 27,43 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 2 копійки до 33,55 гривень за євро.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня значної зміни курсу долара до гривні не очікується. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,5 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 27,4/27,6 грн.

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