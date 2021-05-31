Долар дешевшає: НБУ встановив курс на 1 червня

Національний банк України (НБУ) на 1 червня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,46 гривень за долар. Курс на 4 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 1 червня встановлено на такому рівні: 27,4674 гривень за 1 долар (-0,033 грн). При цьому курс долара на 31 травня становить 27,5004 гривень за 1 долар.

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 31 травня 2021 року у продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 0,5 копійок до 27,51 гривень за долар, курс в покупці до 27,49 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 7 копійок до 33,53 гривень за євро.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня значної зміни курсу долара до гривні не очікується. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,5 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 27,4/27,6 грн.