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Долар дешевшає: НБУ встановив курс на 1 червня

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Україна, Понеділок 31 травня 2021 16:09
Долар дешевшає: НБУ встановив курс на 1 червня Фото: курс долара знизився на 4 копійки (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 1 червня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,46 гривень за долар. Курс на 4 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 1 червня встановлено на такому рівні: 27,4674 гривень за 1 долар (-0,033 грн). При цьому курс долара на 31 травня становить 27,5004 гривень за 1 долар.

Долар дешевшає: НБУ встановив курс на 1 червня

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс долара падає протягом трьох днів поспіль.

Долар дешевшає: НБУ встановив курс на 1 червняСкріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 31 травня 2021 року у продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 0,5 копійок до 27,51 гривень за долар, курс в покупці до 27,49 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 7 копійок до 33,53 гривень за євро.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня значної зміни курсу долара до гривні не очікується. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,5 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 27,4/27,6 грн.

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