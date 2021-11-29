НБУ підняв курс долара до максимуму з кінця липня

Офіційний курс гривні до долара на 29 листопада встановлено на рівні 27,10 гривень за долар. Таким чином, офіційний курс долара піднявся до максимуму за п'ять місяців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Національний банк України (НБУ) на 29 листопада 2021 року встановив курс на такому рівні: 27,1033 гривень за 1 долар (+0,0777 грн). При цьому курс долара на 26 листопада становить: 27,0256 гривень за 1 долар.

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 26 листопада 2021 року у продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 4 копійки до 27,11 гривень за долар, курс в покупці до 27,09 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 11 копійок до 30,47 гривень за євро.

Прогноз

Міжнародний валютний фонд (МВФ) оновив прогноз щодо курсу гривні до долара на період до 2026 року. Згідно з розрахунками МВФ, середньорічний курс гривні до долара складе у 2021 році - 27,32 грн/Долар.