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Курс долара продовжив зростання на міжбанку після подолання рівня в 27 гривень

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Україна, П'ятниця 26 листопада 2021 10:20
Курс долара продовжив зростання на міжбанку після подолання рівня в 27 гривень Фото: курс долара виріс на 4 копійки (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 26 листопада 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 4 копійки до 27,11 гривень за долар, курс в покупці до 27,09 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 11 копійок до 30,47 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні: 27,0900 - 27,1100 грн/долар, євро 30,4572 - 30,4797 грн/євро, російський рубль 0,3575-0,3579 грн/рубль.

Курс долара продовжив зростання на міжбанку після подолання рівня в 27 гривень

Нагадаємо, 25 листопада торги по долару закрилися в діапазоні: долар 27,0500 - 27,0700 грн/долар, євро 30,3419 - 30,3617 грн/євро, російський рубль 0,3619 - 0,3625 грн/рубль.

Курс НБУ

Курс долара піднявся до 27 гривень вперше з початку вересня. Національний банк України (НБУ) на 26 листопада 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,02 гривень за долар. Курс зріс на 10 копійок порівняно з попереднім банківським днем.

Прогноз

Протягом найближчого тижня очікується зростання курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 26,95 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 26,8/27,0 грн.

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