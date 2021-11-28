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Як зміниться курс долара: прогноз аналітика на тиждень

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Україна, Неділя 28 листопада 2021 09:21
Як зміниться курс долара: прогноз аналітика на тиждень Фото: курс долара наступного тижня буде торгуватися в діапазоні 27,6 / 27,8 грн гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Протягом найближчого тижня очікується зростання курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,7 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 27,6/27,8 грн.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав Вадим Іосуб, старший аналітик Альпарі.

Як зазначив аналітик, за минулий тиждень курс долара до гривні значно виріс на всіх сегментах валютного ринку на 2,1-2,2%.

Так, з п'ятниці по п'ятницю офіційний курс долара США, що встановлюється НБУ, виріс з 26,44 до 27,03 грн (+2,2%). Попит/пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії "Укрділінг", за цей же час зросли з 26,55/26,57 до 27,12/27,14 грн (+2,1%). Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках зросли за тиждень з 26,46/26,67 до 27,00 / 27,23 грн (+2,1%). При цьому спред між середнім продажем і середньою покупкою зберігся на рівні 0,8%.

Зазначимо, Міжнародний валютний фонд (МВФ) оновив прогноз щодо курсу гривні до долара на період до 2026 року. Згідно з розрахунками МВФ, середньорічний курс гривні до долара складе у 2021 році - 27,32 грн/долар.

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