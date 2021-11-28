Як зміниться курс долара: прогноз аналітика на тиждень

Протягом найближчого тижня очікується зростання курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,7 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 27,6/27,8 грн.

Як зазначив аналітик, за минулий тиждень курс долара до гривні значно виріс на всіх сегментах валютного ринку на 2,1-2,2%.

Так, з п'ятниці по п'ятницю офіційний курс долара США, що встановлюється НБУ, виріс з 26,44 до 27,03 грн (+2,2%). Попит/пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії "Укрділінг", за цей же час зросли з 26,55/26,57 до 27,12/27,14 грн (+2,1%). Середні курси купівлі/продажу готівкового долара в банках зросли за тиждень з 26,46/26,67 до 27,00 / 27,23 грн (+2,1%). При цьому спред між середнім продажем і середньою покупкою зберігся на рівні 0,8%.