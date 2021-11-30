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Міжбанк відкрився зростанням курсу долара

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Україна, Вівторок 30 листопада 2021 10:19
Міжбанк відкрився зростанням курсу долара Фото: курс долара виріс на 5 копійок (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 30 Листопада 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 5 копійок до 27,32 гривень за долар, курс в покупці до 27,30 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 24 копійки до 30,94 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні: 27,3000 - 27,3200 грн/долар, євро 30,9254 - 30,9480 грн/євро, російський рубль 0,3647-0,3651 грн/рубль.

Міжбанк відкрився зростанням курсу долара

Нагадаємо, 29 листопада торги по долару закрилися в діапазоні: долар 27,2500 - 27,2700 грн/долар, євро 30,6835 - 30,7060 грн/євро, російський рубль 0,3663 - 0,3667 грн/рубль.

Курс НБУ

Курс долара оновив п'ятимісячний максимум. Національний банк України (НБУ) на 30 Листопада 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,17 гривень за долар. Курс зріс на 7 копійок порівняно з попереднім банківським днем.

Прогноз

Протягом найближчого тижня очікується зростання курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,7 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 27,6/27,8 грн.

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