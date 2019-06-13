НБУ подав скарги на суддів у справі ПриватБанку

Національний банк подав дві скарги на суддів до Вищої ради правосуддя дисциплінарні скарги на суддів Окружного адміністративного суду та Печерського районного суду, які у квітні ухвалювали рішення у справі "ПриватБанку". Про це повідомляє прес-служба НБУ.

За даними прес-служби, скарги подані на суддів Окружного адміністративного суду м. Києва Ігоря Качура, Володимира Келеберду, Віталія Амельохіна та суддю Печерського районного суду міста Києва В'ячеслава Підпалого.

НБУ звертає увагу, що між відкриттям Окружним адмінсудом міста Києва судового провадження за позовом Ігоря Коломойського (14 червня 2017 року) та ухваленням рішення (18 квітня 2019 року) пройшло 22 місяці. Отже, суддями було порушено строки розгляду адміністративної справи.

Крім того, під час розгляду позову судді Окружного адміністративного суду м. Києва не дотримувались принципів рівності всіх учасників процесу, адже ними було розглянуте збільшення позовних вимог без прийняття цих вимог до розгляду.

Щодо дій судді Печерського райсуду м. Києва Національний банк зазначає наступне: після ухвалення 20 квітня відповідного рішення суддя Підпалий досі не склав повний текст рішення у справі. До того ж, на думку НБУ, у діях судді вбачається істотне порушення норм процесуального права, що призвело до порушення правил юрисдикції, адже спір щодо договорів поруки, сторонами якого є юридичні особи, підлягає розгляду за правилами господарського судочинства, а не цивільного.

"З огляду на вказані обставини Національний банк просить Вищу раду правосуддя притягнути зазначених суддів до дисциплінарної відповідальності", - наголошуэться в повідомленні.

Нагадаємо, 18 квітня Окружний адмінсуду м. Києва за позовом Ігоря Коломойського ухвалив рішення про визнання незаконним та скасування рішення про виведення неплатоспроможного "ПриватБанку" з ринку за участю держави.

Крім того, 20 квітня суддя Печерського райсуду міста Києва В'ячеслав Підпалий розірвав договір особистої поруки Ігоря Коломойського за кредитами рефінансування "ПриватБанку".