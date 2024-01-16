НБУ повышает официальный курс доллара второй день подряд

Официальный курс на 17 января 2024 года установлен на таком уровне: 37,9247 гривен за 1 доллар (+0,0606 грн).

bank.gov.ua

Курс евро составит 41,2848 гривен за 1 евро (-0,1915 грн).

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 4 копейки до 37,92-38,95 грн/доллар (покупка-продажа).

udinform.com

На наличном рынке курс упал на 15 копеек до 38,75 грн/доллар.

Прогнозы курса

Руководители украинских предприятий ожидают среднее значение обменного курса через 12 месяцев на уровне 40,06 грн/доллар.

Кабинет министров в бюджете на 2024 год заложил средний курс на уровне 40,7 грн/доллар, к концу 2024 года курс ожидается на уровне 42,1 грн/доллар.

Финансовые аналитики прогнозируют, что курс доллара в течение следующих 12 месяцев составит около 40 гривен.