НБУ підвищує офіційний курс долара другий день поспіль

Національний банк України знову підвищив курс долара. Долар дорожчає другий день поспіль після падіння минулого тижня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .
Офіційний курс на 17 січня 2024 року встановлено на такому рівні: 37,9247 грн за 1 долар (+0,0606 грн).
bank.gov.ua
Курс євро становитиме 41,2848 гривень за 1 євро (-0,1915 грн).
bank.gov.ua
На міжбанку сьогодні курс виріс на 4 копійки до 37,92-38,95 грн/долар (купівля-продаж).
udinform.com
На готівковому ринку курс упав на 15 копійок до 38,75 грн/долар.
Керівники українських підприємств очікують на середнє значення обмінного курсу через 12 місяців на рівні 40,06 грн/долар.
Кабінет міністрів у бюджеті на 2024 рік заклав середній курс на рівні 40,7 грн/долар, до кінця 2024 року курс очікується на рівні 42,1 грн/долар.
Фінансові аналітики прогнозують, що курс долара протягом наступних 12 місяців становитиме близько 40 гривень.