Доллар по 44 грн вернулся: сколько стоит валюта в банках и обменниках 30 июля
По состоянию на утро 30 июля банки опустили средний курс продажи доллара в пределах 20 копеек, на которые и повысили его накануне, – до 45,15 грн. В обменниках валюта в среднем потеряла 5 копеек, вернувшись к отметке 44,95 грн. После ощутимого повышения в среду доллар нельзя было приобрести по 44 грн. ни в обменниках, ни в банках. Тем временем курс евро в банках потерял 5 копеек.
Сколько сегодня стоят главные валюты и во сколько обойдется покупка 100 долларов в банках – читайте ниже в материале РБК-Украина.
Главное:
- Валюта в обменниках: Средний курс доллара для покупки опустился до 44,95 грн, евро также несколько ослаб – до 51,40 грн.
- Ситуация в банках: Коммерческие банки демонстрируют еще большее снижение в цене (в пределах 20 копеек) – средний курс продажи доллара составляет 45,15 грн, а евро – 51,46 грн.
- Курс в ведущих финучреждениях: ПриватБанк продает доллар по 45,05 грн, Ощадбанк – по 45,10-45,20 грн, Monobank – по 45,03 грн, а ПУМБ снизил наличный курс до отметки 45,20 грн.
Курс валют в обменниках
На утро 30 июля портал Minfin приводит средний курс доллара в обменниках на уровне 44,95 (-5 копеек) гривен для покупки и 44,85 (-5 копеек) гривен – для сдачи валюты.
Евро в обменниках сегодня можно купить по 51,40 (-5 копеек) гривен, а сдать – по 51,20 (-5 копеек) гривен.
Фото: курс валют в обменниках 30 июля (инфографика РБК-Украина)
Курс валют в банках
Банки сегодня продают доллары по среднему курсу в 45,15 (-9 копеек) гривен, а покупают – по 44,68 (без изменений) гривны.
Евро же в банках можно купить по 51,46 (-10 копеек) гривны, а сдать – по 50,84 (+7 копеек) гривен.
Фото: курс валют в обменниках 30 июля (инфографика РБК-Украина)
ПриватБанк сегодня продает доллары в кассах по 45,05 (-10 копеек) гривен, а курс для карт – 45,04 (-20 копеек) гривен. Евро в отделениях банка можно купить по 51,80 (+20 копеек) гривен, а картой – 51,81 (+21 копейка) гривны.
Ощадбанк продает доллары в мобильном приложении по 45,10 (без изменений) гривен, а для карт – 45,20 (без изменений) гривен. Евро через приложение можно купить по 51,50 (+10 копеек) гривны, а картой – 51,65 (+10 копеек) гривен.
ПУМБ продает доллары в кассах по 45,20 (-10 копеек) гривен, а картой – 45 (без изменений) гривен. Евро в отделениях банка можно купить по 51,70 (без изменений) гривен.
Monobank продает доллары по 45,03 (-17 копеек) гривен, а евро – по 51,54 (без изменений) гривен.
Сколько стоит 100 долларов в банках сегодня?
Расчет стоимости покупки 100 долларов США по актуальным курсам ведущих украинских банков по состоянию на 30 июля:
- Monobank: 4 504 грн
- ПриватБанк (кассы): 4 505 грн
- ПриватБанк (карты): 4 504 грн
- Ощадбанк (приложение): 4 510 грн
- Ощадбанк (карты): 4 520 грн
- ПУМБ (кассы): 4 520 грн
- ПУМБ (карты): 4 510 грн.
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