Доллар по 44 грн вернулся: сколько стоит валюта в банках и обменниках 30 июля

По состоянию на утро 30 июля банки опустили средний курс продажи доллара в пределах 20 копеек, на которые и повысили его накануне, – до 45,15 грн. В обменниках валюта в среднем потеряла 5 копеек, вернувшись к отметке 44,95 грн. После ощутимого повышения в среду доллар нельзя было приобрести по 44 грн. ни в обменниках, ни в банках. Тем временем курс евро в банках потерял 5 копеек.

Сколько сегодня стоят главные валюты и во сколько обойдется покупка 100 долларов в банках – читайте ниже в материале РБК-Украина .

Главное:

Валюта в обменниках: Средний курс доллара для покупки опустился до 44,95 грн, евро также несколько ослаб – до 51,40 грн.

Средний курс доллара для покупки опустился до 44,95 грн, евро также несколько ослаб – до 51,40 грн. Ситуация в банках: Коммерческие банки демонстрируют еще большее снижение в цене (в пределах 20 копеек) – средний курс продажи доллара составляет 45,15 грн, а евро – 51,46 грн.

Коммерческие банки демонстрируют еще большее снижение в цене (в пределах 20 копеек) – средний курс продажи доллара составляет 45,15 грн, а евро – 51,46 грн. Курс в ведущих финучреждениях: ПриватБанк продает доллар по 45,05 грн, Ощадбанк – по 45,10-45,20 грн, Monobank – по 45,03 грн, а ПУМБ снизил наличный курс до отметки 45,20 грн.

Курс валют в обменниках

На утро 30 июля портал Minfin приводит средний курс доллара в обменниках на уровне 44,95 (-5 копеек) гривен для покупки и 44,85 (-5 копеек) гривен – для сдачи валюты.

Евро в обменниках сегодня можно купить по 51,40 (-5 копеек) гривен, а сдать – по 51,20 (-5 копеек) гривен.

Фото: курс валют в обменниках 30 июля (инфографика РБК-Украина)

Курс валют в банках

Банки сегодня продают доллары по среднему курсу в 45,15 (-9 копеек) гривен, а покупают – по 44,68 (без изменений) гривны.

Евро же в банках можно купить по 51,46 (-10 копеек) гривны, а сдать – по 50,84 (+7 копеек) гривен.

Фото: курс валют в обменниках 30 июля (инфографика РБК-Украина)

ПриватБанк сегодня продает доллары в кассах по 45,05 (-10 копеек) гривен, а курс для карт – 45,04 (-20 копеек) гривен. Евро в отделениях банка можно купить по 51,80 (+20 копеек) гривен, а картой – 51,81 (+21 копейка) гривны.

Ощадбанк продает доллары в мобильном приложении по 45,10 (без изменений) гривен, а для карт – 45,20 (без изменений) гривен. Евро через приложение можно купить по 51,50 (+10 копеек) гривны, а картой – 51,65 (+10 копеек) гривен.

ПУМБ продает доллары в кассах по 45,20 (-10 копеек) гривен, а картой – 45 (без изменений) гривен. Евро в отделениях банка можно купить по 51,70 (без изменений) гривен.

Monobank продает доллары по 45,03 (-17 копеек) гривен, а евро – по 51,54 (без изменений) гривен.

Сколько стоит 100 долларов в банках сегодня?

Расчет стоимости покупки 100 долларов США по актуальным курсам ведущих украинских банков по состоянию на 30 июля: