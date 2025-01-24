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Доллар продолжает дешеветь: НБУ установил курс на 27 января

Украина, Пятница 24 января 2025 15:57
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Доллар продолжает дешеветь: НБУ установил курс на 27 января Фото: курс доллара упал на 5 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара к гривне до уровня конца прошлого года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 27 января 2025 года установлен на таком уровне: 41,9253 гривен за 1 доллар (-0,0498 грн).
Доллар продолжает дешеветь: НБУ установил курс на 27 января

bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 43,9168 гривен за 1 евро (+0,2459 грн).
Доллар продолжает дешеветь: НБУ установил курс на 27 январяbank.gov.ua

На межбанке сегодня курс упал на 8 копеек до 41,88-41,92 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.
Доллар продолжает дешеветь: НБУ установил курс на 27 января

udinform.com

На наличном рынке курс доллара упал на 25 копеек до 42,25 гривен.

Комментарий НБУ

Как заявил заместитель главы НБУ Юрий Гелетий, спрос на валюту был высоким в конце прошлого года в связи с большим объемом международной помощи Украине. Часть этих денег была потрачена на импорт, из-за чего НБУ увеличил объем продажи на межбанке до рекордных 5,3 млрд долларов.

Спрос на валюту оставался значительным и в начале 2025 года из-за сезонного фактора. Однако в последние дни ситуация изменилась, и доллар начал дешеветь.

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