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НБУ повысил курс доллара в начале сентября

Украина, Понедельник 02 сентября 2024 15:58
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НБУ повысил курс доллара в начале сентября Фото: курс доллара вырос на 4 копейки (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар подорожал после снижения в течение четырех дней подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 3 сентября 2024 года установлен на таком уровне: 41,0976 гривен за 1 доллар (0,0384 грн).

НБУ повысил курс доллара в начале сентября

bank.gov.ua

Курс евро составит 45,4622 гривен за 1 евро (-0,0396 грн).

НБУ повысил курс доллара в начале сентября

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 13 копеек до 41,18-41,20 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

НБУ повысил курс доллара в начале сентября

udinform.com

На наличном рынке курс доллара упал на 5 копеек до 41,35 гривен.

Прогноз курса

Как отметил в комментарии РБК-Украина Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка, начало осени можно считать новой отправной точкой на украинском валютном рынке.

По его словам, в течение 2-8 сентября вполне возможно, что основные курсовые изменения произойдут в диапазоне 41,1-41,4 грн/доллар, а валютный коридор будет до 41-41,6 грн/доллар на межбанке и 41,2- 41,8 грн/доллар на наличном рынке.

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