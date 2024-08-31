Каким будет курс доллара в начале осени: прогноз на первую неделю сентября

Начало осени в меру можно считать новой отправной точкой на украинском валютном рынке. В то же время, ежедневные валютные изменения по-прежнему будут разнонаправленными, но мелкими.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства Глобус Банка.

Как отметил банкир, в течение 2-8 сентября вполне возможно, что основные курсовые изменения произойдут в диапазоне 41,1-41,4 грн/доллар, а валютный коридор будет до 41-41,6 грн/доллар на межбанке и 41,2- 41,8 грн/доллар на наличном рынке.

По его словам, в новых курсовых реалиях общая ситуация будет оставаться прогнозируемой и отчасти контролируемой: ведь режим управляемой гибкости будет действовать и дальше, что почти начисто уберет неожиданные и резкие курсовые изменения.

Лесовой считает, что объемы валютных интервенций, как механизм установления равновесия между спросом и предложением на валютном рынке, будут в пределах нормы и вряд ли превысят 150-180 млн долларов в день (в напряженные курсовые дни июля объем валютных вливаний на рынок мог превышать 200 млн долларов в день).

"Ежедневные валютные изменения по-прежнему будут разнонаправленными, но в то же время мелкими, что также является выразителем системы изменений, образовавшейся благодаря режиму управляемой гибкости", - сказал он.

Прогноз курса

По прогнозу банкира, основные характеристики валютного рынка со 2 по 8 сентября будут следующими:

Коридоры допустимых валютных изменений на межбанке составят 41-41,6 грн/доллар и 44-46 грн/евро, на наличном рынке – 41,2-41,8 грн/доллар и 44-46,5 грн/евро.

В зависимости от валюты, средняя разница между курсами межбанка и наличного рынка составит 0,3-0,5 грн.

Средние недельные отклонения будут в пределах 2% от стартового курса недели.

"Таким образом, мы предполагаем, что на следующей неделе ситуация на валютном рынке будет мало чем отличаться от предыдущей недели: а курсовые изменения, которые будут естественными и ожидаемыми, не удивят ни покупателей, ни продавцов: постепенное смещение курсовых показателей вверх будет под мягким управлением регулятора, что нивелирует какие-либо потенциальные кризисные явления", - констатировал Лесовой.