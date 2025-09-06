ua en ru
Прогноз на неделю: доллар удержится в коридоре, евро будет колебаться

Украина, Суббота 06 сентября 2025 08:15
Прогноз на неделю: доллар удержится в коридоре, евро будет колебаться Фото: Курс доллара ожидается на уровне 41,4-41,8 гривен (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус
Эксперт: Тарас Лесовой

На следующей неделе валютный рынок останется предсказуемым. Доллар сохранит стабильность, тогда как евро будет колебаться.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал Тарас Лесовой, директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности Глобус Банка.

По его словам, агрокомпании будут активно продавать валюту для закупки материалов на жатву, что повысит предложение.

Роль НБУ и режим управляемой гибкости

Специалист отметил, что Национальный банк может взять передышку в валютных интервенциях. Это позволит рынку сбалансироваться за счет повышенного предложения валюты.

Основой курсовой стабильности остается режим управляемой гибкости, который доказал свою эффективность в условиях войны. Благодаря ему регулятор удерживает колебания в пределах допустимых показателей.

Доллар останется у "берега"

По прогнозу, курс доллара и в дальнейшем будет держаться в узком диапазоне. "Курс доллара скорее всего будет держаться берега, а основные изменения будут происходить ближе к отметке в 42 грн", - пояснил Лесовой.

На межбанке коридор на следующей неделе составит 41,4-41,8 грн/доллар, а на наличном рынке - 41,4-41,8 грн/доллар. Курс евро составит 48-49 грн/евро на межбанке и 48-49,5 на наличном рынке.

Изменчивость евро становится привычкой

Курс евро будет определяться соотношением евро и доллара на мировых рынках, которое вряд ли превысит уровень 1,2. Дополнительно будет влиять пересчет через курс гривны к доллару.

В результате цена евро будет оставаться в пределах 48-49 гривен. "Изменчивость этой валюты уже становится до степени закономерной", - подчеркнул эксперт.

Спокойный сентябрь

По словам Лесового, сентябрь демонстрирует достаточно спокойную динамику. Курсовые изменения не выбиваются за пределы ожиданий и не создают рисков для участников рынка.

"Любые изменения не станут критическими: это касается и курса евро, ведь этой валюте отнюдь не грозит резкое подорожание или же падение", - резюмировал он.

Напомним, на прошлой неделе официальный курс доллара упал с 41,32 до 41,21 грн/доллар. Ниже курс был только 22 августа, когда он находился на минимальном уровне с начала апреля.

