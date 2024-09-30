ua en ru
Пн, 30 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

НБУ повысил курс доллара на 1 октября

Украина, Понедельник 30 сентября 2024 15:47
UA EN RU
НБУ повысил курс доллара на 1 октября Фото: курс доллара вырос на 5 копеек (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар подорожал после падения в течение трех дней подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 1 октября 2024 года установлен на таком уровне: 41,2199 гривен за 1 доллар (+0,0535 грн).

НБУ повысил курс доллара на 1 октября

bank.gov.ua

Курс евро составит 46,1539 гривен за 1 евро (+0,1998 грн).

НБУ повысил курс доллара на 1 октября

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс вырос на 4 копейки до 41,18-41,21 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

НБУ повысил курс доллара на 1 октября

udinform.com

На наличном рынке курс доллара вырос на 10 копеек до 41,55 гривен.

Комментарий НБУ

Как заявили в НБУ, валютные и вербальные интервенции НБУ в июле-августе успокоили ситуацию на валютном рынке и способствовали уменьшению колебаний курса доллара.

Способность НБУ обеспечивать устойчивость валютного рынка и в дальнейшем высока. Благодаря внешнему финансированию международные резервы Украины в августе превысили 42 млрд долларов, добавили в центробанке.

Читайте РБК-Украина в Google News
Курс доллара Курс НБУ
NEWS
Почему Украину накрыла пылевая буря и когда ситуация улучшится
Почему Украину накрыла пылевая буря и когда ситуация улучшится
DAILY
Штурмы и бои под Покровском. Как 110-я ОМБр сдерживает наступление россиян на город
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина Штурмы и бои под Покровском. Как 110-я ОМБр сдерживает наступление россиян на город