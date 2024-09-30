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НБУ підвищив курс долара на 1 жовтня

Україна, Понеділок 30 вересня 2024 15:47
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НБУ підвищив курс долара на 1 жовтня Фото: курс долара виріс на 5 копійок (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) підвищив курс долара щодо гривні. Долар подорожчав після падіння протягом трьох днів поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 1 жовтня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,2199 грн за 1 долар (+0,0535 грн).

НБУ підвищив курс долара на 1 жовтня

bank.gov.ua

Курс євро становитиме 46,1539 гривень за 1 євро (+0,1998 грн).

НБУ підвищив курс долара на 1 жовтня

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс виріс на 4 копійки до 41,18-41,21 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

НБУ підвищив курс долара на 1 жовтня

udinform.com

На готівковому ринку курс долара зріс на 10 копійок до 41,55 гривні.

Коментар НБУ

Як заявили в НБУ, валютні та вербальні інтервенції НБУ у липні-серпні заспокоїли ситуацію на валютному ринку та сприяли зменшенню коливань курсу долара.

Здатність НБУ забезпечувати стійкість валютного ринку й надалі висока. Завдяки зовнішньому фінансуванню міжнародні резерви України у серпні перевищили 42 млрд доларів, додали у центробанку.

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