НБУ підвищив курс долара на 1 жовтня

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс на 1 жовтня 2024 року встановлено на такому рівні: 41,2199 грн за 1 долар (+0,0535 грн).

bank.gov.ua

Курс євро становитиме 46,1539 гривень за 1 євро (+0,1998 грн).

bank.gov.ua

На міжбанку сьогодні курс виріс на 4 копійки до 41,18-41,21 грн/долар (купівля-продаж) порівняно із закриттям у попередній день.

udinform.com

На готівковому ринку курс долара зріс на 10 копійок до 41,55 гривні.

Коментар НБУ

Як заявили в НБУ, валютні та вербальні інтервенції НБУ у липні-серпні заспокоїли ситуацію на валютному ринку та сприяли зменшенню коливань курсу долара.

Здатність НБУ забезпечувати стійкість валютного ринку й надалі висока. Завдяки зовнішньому фінансуванню міжнародні резерви України у серпні перевищили 42 млрд доларів, додали у центробанку.