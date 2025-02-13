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НБУ повышает курс доллара четвертый день подряд, но рост замедлился

Украина, Четверг 13 февраля 2025 15:37
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НБУ повышает курс доллара четвертый день подряд, но рост замедлился Фото: курс доллара вырос менее чем на копейку (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар дорожает четвертый день подряд, но сегодня рост был минимальным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс на 14 февраля 2025 года установлен на таком уровне: 41,7996 гривен за 1 доллар (+0,0069 грн).
НБУ повышает курс доллара четвертый день подряд, но рост замедлился

bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 43,4361 гривен за 1 евро (+0,0804 грн).
НБУ повышает курс доллара четвертый день подряд, но рост замедлился

bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс упал на 10 копеек до 41,72-41,75 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.
НБУ повышает курс доллара четвертый день подряд, но рост замедлился

udinform.com

На наличном рынке курс доллара вырос на 10 копеек до 42,00 гривен.

Ситуация на рынке

Курс доллара снижался с начала февраля и упал до минимума за два месяца - до 41,47 грн/доллар. Однако с начала этой недели доллар снова пошел вверх.

По итогам сегодняшних торгов на межбанке снова наметился разворот тенденции. Не исключено, что завтра доллар несколько подешевеет, если НБУ продолжит снижать курс интервенций.

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