НБУ повышает курс доллара четвертый день подряд, но рост замедлился

Национальный банк Украины (НБУ) повысил курс доллара к гривне. Доллар дорожает четвертый день подряд, но сегодня рост был минимальным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Официальный курс на 14 февраля 2025 года установлен на таком уровне: 41,7996 гривен за 1 доллар (+0,0069 грн).



bank.gov.ua

Официальный курс евро составит 43,4361 гривен за 1 евро (+0,0804 грн).



bank.gov.ua

На межбанке сегодня курс упал на 10 копеек до 41,72-41,75 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.



udinform.com

На наличном рынке курс доллара вырос на 10 копеек до 42,00 гривен.

Ситуация на рынке

Курс доллара снижался с начала февраля и упал до минимума за два месяца - до 41,47 грн/доллар. Однако с начала этой недели доллар снова пошел вверх.

По итогам сегодняшних торгов на межбанке снова наметился разворот тенденции. Не исключено, что завтра доллар несколько подешевеет, если НБУ продолжит снижать курс интервенций.