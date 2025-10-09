НБУ поднял курс доллара на 10 копеек

На наличном рынке курс продажи доллара по сравнению со значением 9 октября вырос на 10 копеек до 41,68 гривен, при этом, курс продажи евро увеличился на 6 копеек – до 48,65 гривен.

На межбанке сегодня курс вырос на 12 копеек до 41,49-41,52 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием торгов 9 октября.

Официальный курс доллара на 10 октября 2025 года установлен на таком уровне: 41,5062 гривен за 1 доллар (+0,10 грн).

Динамика резервов НБУ

В сентябре на валютные счета правительства в Национальном банке поступило 2,9 млрд долларов, в том числе со стороны Мирового банка, инициативы ЕС Era Loans и от размещения облигаций внутреннего займа. В то же время, НБУ выплачивал средства для погашения госдолга и его обслуживания в размере 563,6 млн долларов, а также на счета МВФ было перечислено 254,4 млн долларов.

В результате, на протяжение сентября международные резервы увеличились на 1,1% - до 46,519 млрд долларов.