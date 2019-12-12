НБУ очікує угоду з МВФ на початку наступного року

Національний банк України (НБУ) очікує, що Україна зможе отримати схвалення нової програми з Міжнародним валютним фондом (МВФ) на початку 2020 року. Про це сьогодні на брифінгу сказав голова НБУ Яків Смолій, передає кореспондент РБК-Україна.

Як зазначив глава НБУ, внутрішній графік МВФ так побудований, що програма не зможе бути схвалена в 2019 році. Тому НБУ очікує, що рішення буде прийнято в першому кварталі 2020 року.

Нагадаємо, 8 грудня директор-розпорядник Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва повідомила про досягнення угоди про нову програму підтримки України обсягом 5,5 млрд доларів протягом трьох років. Програма розширеного фінансування (EFF) повинна бути затверджена радою директорів МВФ.

Відзначимо, в кінці жовтня глава НБУ Яків Смолій заявив, що Національний банк України (НБУ) очікує, що Україна підпише угоду з Міжнародним валютним фондом (МВФ) до кінця 2019 року. При цьому прогноз НБУ за розміром міжнародних резервів України передбачав отримання першого траншу від МВФ в 2019 році.