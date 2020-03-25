НБУ відтермінував введення нових вимог до банків

Національний банк України (НБУ) відтермінував вимогу дотримання банками буферу запасу (консервації) капіталу та буферу системної важливості. Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Як зазначається в повідомленні, ухвалене рішення дозволить банківській системі України в період нестабільності на світових ринках і запровадження в країні карантину та обмежувальних заходів, пов’язаних із поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), забезпечувати стабільне функціонування та кредитну підтримку економіки.

Зокрема, воно передбачає відтермінування вимог дотримання:

буфера консервації капіталу, який банки мали поетапно формувати з 1 січня цього року у розмірі 0,625% від основного капіталу і поступово збільшити його розмір до 2,5% до 1 січня 2023;

буферу системної важливості, розмір якого визначається відповідно до рівня системної важливості банку. Раніше системно важливі банки мали почати виконувати вимогу дотримання такого буферу з 1 січня 2021.

"Попри відтермінування вимог по дотриманню буферів, банкам необхідно зберігати наявний запас капіталу для забезпечення власної стійкості та покриття можливих втрат. Тому Національний банк України рекомендує утриматися від розподілу капіталу на виплату дивідендів допоки ефект від наслідків обмежень, спричинених поширенням коронавірусної хвороби можна буде оцінити детальніше", - додали в НБУ.

Як повідомляло РБК-Україна, НБУ зобов'язав банки закрити більшість відділень на час карантину через коронавірус. Згідно з листом НБУ від 22 березня 2020 року, банки зобов'язані "визначати перелік опорних відділень, робота яких продовжується під час карантину, і закривати не ключові відділення з урахуванням необхідності забезпечення безперебійного обслуговування клієнтів".

Перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова заявила, що Національний банк України (НБУ) буде жорстко реагувати на скарги клієнтів, яким банки не повертають вклади.