НБУ оценил потери украинских экспортеров продовольствия из-за отмены льгот Евросоюза

Украинские экспортеры могут потерять примерно 700 млн долларов в 2025 году из-за прекращения действия торговых преференций со стороны Европейского Союза.

Об этом заявил заместитель главы НБУ Сергей Николайчук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его презентацию во время мероприятия ЦЭС.

По словам Николайчука, НБУ при расчетах июльского также учитывал снижение объемов экспорта из-за меньших урожаев. Кроме того, в расчет включили и влияние прекращения преференциальной торговли с ЕС, которые действовали с 2022 года.

"Еще в апреле мы этот фактор рассматривали как риск. Но учитывая то, что на сегодняшний день долгосрочного решения не было найдено, определенные потери для нас, к сожалению, будут", - заявил он.

Оценка потерь

Потери экспорта в 2025 году оцениваются на уровне около 700 млн долларов. В то же время, по словам Николайчука, значительная часть поставок в Европу все же будет сохраняться.

"Конкурентоспособность будет несколько подорвана, учитывая пошлины сверх квоты", - пояснил заместитель председателя НБУ.

Также в Нацбанке рассматривают возможность частичной переориентации украинского экспорта на третьи страны. Это может частично компенсировать потери от ограничений на рынке ЕС.