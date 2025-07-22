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"Правильно боятся - раздавим": украинские зерновые агрохолдинги самые мощные в Европе

Украина, Вторник 22 июля 2025 10:02
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"Правильно боятся - раздавим": украинские зерновые агрохолдинги самые мощные в Европе Фото: Украинские производители зерна победят европейских фермеров (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Украинские аграрии сегодня задают темп на международном рынке. Крупные агрохолдинги имеют уникальные преимущества.

Об этом сказал президент Украинской плодоовощной ассоциации Тарас Баштанник, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью ЦЭС.

"Правильно боятся - раздавим"

По его словам, украинских холдингов много, они огромные, мощные. В пределах Европы таких масштабов не представляют. "По зерновым: правильно боятся - раздавим. А ничего не сделаешь с этим - это объективные вещи", - сказал он.

"У нас в Днепропетровской области поле - 800 гектаров чернозема прямоугольником, у фермера 15 тысяч гектаров, большая техника - минимальная себестоимость. А другой имеет 20 гектаров - какая там себестоимость?" - объясняет Баштанник.

Эффективность украинских агрохолдингов уже не вызывает сомнений и признается даже на Западе. "10-15 лет назад мы бегали в Европу смотреть технологии. Теперь - они к нам приезжают", - заявил он.

Польская блокада и реальные рынки

Баштанник напомнил ситуацию с блокадой украинской границы польскими фермерами в 2023 году. По его словам, конфликт был больше политическим, чем экономическим.

"99,9% зерна из Украины ехало не в Польшу, а транзитом в Гданьск. Но польские фермеры этого не понимали", - отметил он.

Он также подчеркнул, что Украину больше интересуют рынки Китая, Азии и Северной Африки, чем европейские.

"Холдинги - эффективны, но село от этого не живет"

Несмотря на мощность агрохолдингов, Баштанник считает, что они не решают проблемы сельской инфраструктуры.

"Холдинг в селе создает 3 сторожа и 2 тракториста. А фермер - больше рабочих мест. Он живет на месте. Он более эффективен для села", - говорит эксперт.

Также он отмечает, что многие малые фермеры работают в тени, тогда как крупные компании - публичные и открытые.

"У холдингов нет выбора - все белое, официальный экспорт, белая зарплата. Мелкие фермеры - теневой рынок", - отмечает Баштанник.

Ягодный бизнес - шанс для села

Плодово-ягодный сектор, по словам Баштанника, имеет еще больший потенциал для развития сел, чем зерновой.

"20 гектаров голубики - это уже 100 рабочих мест. Холдинг такого не создаст никогда", - заявил он.

Некоторые крупные компании уже создают ягодно-плодовые кластеры, чтобы решить проблему занятости в селах.

"Ягодный сектор создает гораздо больше рабочих мест на местах. И это - будущее регионального развития", - убежден Баштанник.

Холдинги держат 30% земли

В завершение он отметил, что хотя агрохолдинги являются доминантами на рынке, большинство земли все же принадлежит более мелким игрокам.

"По статистике два года назад холдинги имели 25-30% от общей площади пользования землей. Остальные - мелкие фермеры", - сказал президент ассоциации и добавил, что в Европе 99% - мелкие фермеры.

Напомним, с 6 июня перестает действовать торговый безвиз между Украиной и ЕС, который предоставлял возможность аграриям продавать продукцию в Европу по высоким ценам.

По оценкам НБУ, чистые потери экспорта с учетом продолжения торговли сверх квоты и переориентации на рынки других стран в течение июня-декабря составят около 800 млн долларов.

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