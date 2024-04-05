НБУ оценил потери импортеров от блокировки западных границ

В феврале 2024 года не произошло традиционного для этого месяца роста импорта товаров из-за возобновления блокады западных границ. По оценкам НБУ, потери импорта в феврале составили 350-400 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Макроэкономический и монетарный обзор НБУ (апрель 2024 года).

Больше всего снизились закупки продовольственных товаров (рыба, плоды/орехи), промышленных изделий (одежда, обувь) и древесины.

Однако произошел рост импорта и отдельной химической продукции (удобрений и фармацевтики).

"Это может свидетельствовать как о более низкой интенсивности блокировки границ для автомобильных перевозок товаров военного назначения, так и о переориентации этих закупок на другие торговые и транспортные пути", - говорится в обзоре.

Рост экспорта

По данным НБУ, в феврале физические объемы экспорта зерновых были самыми высокими с начала полномасштабного вторжения и лишь незначительно меньше, чем в январе 2022 года.

В то же время, экспорт продукции ГМК несколько притормозил. Учитывая ориентацию поставок данной продукции в страны Азии, это может быть вызвано кризисом в Красном море и ослаблением спроса со стороны Китая, отмечают в НБУ.

"В целом экспорт товаров в январе-феврале был максимально приближен к показателям полномасштабного вторжения", - говорится в обзоре.

Блокада границы

Напомним, польские фермеры начали блокаду границы с Украиной 9 февраля, требуя отменить решение о беспошлинной торговле Украины с ЕС.

Ранее польские перевозчики с начала ноября 2023 года по середину января 2024 года проводили блокаду нескольких пунктов пропуска на границе с Украиной, требуя установить дискриминационные меры к украинским коллегам вопреки решению Еврокомиссии.

Максимальный негативный эффект от таких ограничений пришелся на ноябрь 2023 года. По оценкам НБУ, прямые потери составили около 160 млн долларов для экспорта товаров и 500 млн долларов для импорта.

Однако достаточно быстрая переориентация торговых потоков на другие виды транспорта и маршруты, в частности морской коридор, позволила полностью нивелировать потери для экспорта и частично для импорта.