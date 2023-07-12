ua ru
Ср, 12 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

НБУ оценил потери экономики Украины от подрыва Каховской ГЭС

Новина українською →
Украина, Среда 12 июля 2023 15:16
НБУ оценил потери экономики Украины от подрыва Каховской ГЭС Фото: первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова (bank.gov.ua)
Автор: Александр Белоус

Подрыв россиянами дамбы Каховской ГЭС приведет к потерям экономики Украины. Катастрофа повлияет на другие регионы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью первого заместителя главы НБУ Екатерины Рожковой изданию "Экономическая правда".

"В краткосрочной перспективе влияние катастрофы на Каховской ГЭС на ВВП будет незначительным - 0,2%", - сказала она.

В то же время, по ее словам, в широкой перспективе это "огромная катастрофа, разрушившая экосистему". Это повлияет на другие регионы, в частности на Днепропетровскую область.

"Но нужны более глубокие исследования и выводы", - добавила она.

Каховская ГЭС

Напомним, российские военные взорвали дамбу Каховской ГЭС в Херсонской области 6 июня.

Первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий заявил, что несколько миллионов тонн урожая этого года могут быть потеряны, из-за затопления и невозможности сращивания.

По данным НБУ, этот теракт обусловит дополнительный вклад в инфляцию на уровне около 0,3 в. п. из-за усложнения работы ряда предприятий и частичной потери урожая, прежде всего овощей.

По данным Киевской школы экономики, сумма прямого ущерба, вызванного подрывом россиянами Каховской ГЭС, составляет по меньшей мере 2 млрд долларов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Национальный банк Украины
NEWS
В центре внимания Украина. Все подробности второго дня саммита НАТО в Вильнюсе (онлайн)
В центре внимания Украина. Все подробности второго дня саммита НАТО в Вильнюсе (онлайн)
DAILY
Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна: Украина должна иметь путь к полноправному членству в НАТО
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна: Украина должна иметь путь к полноправному членству в НАТО