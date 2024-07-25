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НБУ оценил влияние повышения налогов и акцизов на рост цен в Украине

Украина, Четверг 25 июля 2024 14:45
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НБУ оценил влияние повышения налогов и акцизов на рост цен в Украине Фото: заместитель главы НБУ Сергей Николайчук (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Повышение акцизов на топливо, сигареты и алкоголь добавит к инфляции в 2024 году 0,4%. Новые налоги, которые планирует ввести правительство, также могут повлиять на цены.

Об этом заявил глава НБУ заместитель председателя НБУ Сергей Николайчук, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг, который транслировался на Youtube.

"Этот пакет, который сейчас находится на рассмотрении в парламенте, оценивался нами, и фактически закладывался нами в наш базовый сценарий. Необходимость этих налоговых изменений абсолютно ясна, они обусловлены значительными потребностями бюджета, в том числе большими расходами на безопасность и оборону", - сказал он. .

Как отметил Николайчук, повышение акцизов на топливо и сигареты и перепепривязка акцизов на алкоголь с гривны на евро приведет к росту цен на 0,4 п.п. "Этот вклад учтен в нашем обновленном прогнозе, который был пересмотрен до 8,5%", - сказал представитель НБУ.

По его словам, последний законопроект правительства (о повышении налогов на 140 млрд гривен) также может повлиять на цены. "Эффекты от введения 1-процентного военного сбора с дохода от любой деятельности юрлиц являются дополнительным риском нашего прогноза. И в случае, если этот сбор будет введен, и компании будут активно переносить расходы на цены, то это также может внести дополнительный вклад в инфляцию", - сказал он.

В то же время, другие налоговые инициативы правительства могут негативно влиять на спрос, что может стимулировать предприятия не повышать цены, сообщил Николайчук.

Напомним, НБУ ухудшил прогноз по инфляции в 2024 году с 8,2% до 8,5%.

Верховная Рада 18 июля приняла изменения в Налоговый кодекс о повышении акцизов на топливо. Первое повышение запланировано на 1 сентября 2024 года.

Кроме того, Кабмин подал в Раду законопроект о повышении налогов на 140 млрд гривен за счет пересмотра военного сбора, акцизов и некоторых других мер.

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