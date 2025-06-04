Агентство S&P расценило как дефолт отказ Украины платить по облигациям

Международное рейтинговое агентство S&P Global снизило рейтинг выпуска облигаций Украины, привязанных к ВВП, с CC до D (дефолт).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение агентства.

Как отмечается в публикации, Украина пропустила платеж в размере 665 млн долларов по своим ценным бумагам, который должен был быть произведен 2 июня 2025 года.

"Более того, мы не ожидаем выплаты в течение льготного периода по ценным бумагам, предусмотренного договором и составляющего 10 рабочих дней, учитывая мораторий правительства на выплаты по этим облигациям, если они не будут реструктурированы", - говорится в сообщении.

В то же время S&P Global подтвердило рейтинги Украины в иностранной валюте SD/SD (выборочный дефолт) и суверенные кредитные рейтинги в национальной валюте для Украины CCC+/C.

Стабильный прогноз по рейтингам в гривне отражает стимулы правительства обслуживать украинский долг, номинированный в гривне, чтобы избежать проблем для отечественных банков, основных держателей государственных облигаций, говорится в сообщении.