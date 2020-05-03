НБУ оцінив вплив бюджетного дефіциту на макроекономічну стабільність

Суттєве збільшення дефіциту державного бюджету на 2020 рік не створить загроз для макрофінансової стабільності, а навпаки сприятиме підтримці економіки за умови повернення до виваженої фіскальної політики в наступні роки. Про це йдеться в "Інфляційному звіті" Національного банку України за квітень.

Як зазначається в огляді, на початку квітня ухвалені зміни до закону про державний бюджет на 2020 рік, що було спричинене зміною макроекономічних реалій.

Доходи зменшено на 11% порівняно з попереднім законом, видатки - збільшено на 7%, у тому числі через необхідність ужиття заходів для протидії поширення COVID-19, підтримки підприємництва і вразливих верств населення. У результаті зазначених змін дефіцит державного бюджету збільшено до 298,4 млрд грн (з 2,2% до 7,5% ВВП).

За оцінкою НБУ, різке збільшення дефіциту в поточних умовах, дасть змогу підтримати економіку, не створюючи загроз для макрофінансової стабільності. Так у попередні кризові періоди простір для підтримки економіки фіскальними заходами був обмеженим через необхідність докапіталізації НАК "Нафтогаз" та банківської системи.

"Приведення тарифів на послуги ЖКГ у відповідність до ринкових, реформування корпоративного управління НАК "Нафтогаз" та очищення банківської системи дало змогу ліквідувати значні квазі-фіскальні дефіцити попередніх років. Як наслідок, у 2020 році широкий дефіцит сектору загальнодержавного управління відносно ВВП залишатиметься суттєво меншим, ніж у попередні кризові періоди", - йдеться в огляді.

Дефіцит та виплати за борговими зобов'язаннями практично повністю фінансуються за рахунок боргових джерел, що призведе, за оцінками НБУ, до збільшення частки державного та гарантованого державою боргу до ВВП та дещо перевищить 60%. "Такий рівень оцінюється як прийнятний за умови повернення до виваженої фіскальної політики в наступні періоди", - вважають експерти НБУ.

Водночас, з оцінкою НБУ, зберігаються ризики виконання бюджету і в частині фінансування, оскільки визначальним джерелом фінансування є кошти від офіційних партнерів (МВФ, Світового банку, Єврокомісії).

"Ураховуючи, що фінансування за програмами Світового банку та Єврокомісїї тісно пов’язані з реалізацією програми МВФ, відтермінування співпраці з останнім посилить фіскальні ризики, зокрема поставить під загрозу фінансування бюджетних програм. Крім того, погіршаться інфляційні та курсові очікування, а доступ до зовнішніх ринків капіталу залишатиметься обмеженим навіть після стабілізації ситуації на них", - йдеться в огляді.

Нагадаємо, голова НБУ Яків Смолій заявив, що Національний банк України не планує відновлювати пряме кредитування уряду, оскільки законом про Національний банк заборонено пряме кредитування уряду, а також викуп цінних паперів уряду на первинному ринку. За його словами, в 2014-2015 роках НБУ викупив цінні папери, які були інвестовані у капітал "Нафтогазу" і державних банків, що призвело до зростання інфляції більш ніж на 40%.

Як повідомляло РБК-Україна, Верховна рада 13 квітня прийняла зміни до державного бюджету на 2020 рік. Дефіцит держбюджету збільшено з 96,3 млрд грн до 298,4 млрд грн.