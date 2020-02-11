НБУ відібрав банки для стрес-тестування

Фото: Національний банк (прес-служба НБУ)

Центробанк з'ясує, які банки не зможуть пережити кризу

Національний банк України (НБУ) визначив перелік банків, які проходитимуть стрес-тестування у 2020 році. Про це повідомляє прес-служба НБУ.

За даними прес-служби, оцінка стійкості здійснюватиметься станом на 1 січня 2020 року. Вона передбачає оцінку якості активів (asset quality review - AQR) для всіх банків та додатково стрес-тестування для окремо визначеного переліку великих банків.

Оцінку якості активів у 2020 році проходитимуть 74 із 75 установ, які мають банківські ліцензії (банк "Розрахунковий центр", який здійснює лише розрахункові операції, не проходитиме оцінку стійкості).

Стрес-тестування, додатково до оцінки якості активів, у 2020 році проходитимуть 16 банків, на які припадає 44% активів банківської системи.

Таким чином, у 2020 році стрес-тестування проходитимуть такі банки:

Ощадбанк

Альфа-банк

Укрексімбанк

ПУМБ

Універсал Банк

Банк Південний

Таскомбанк

Мегабанк

А-Банк

Сбербанк

Банк Кредит Дніпро

Банк Восток

МТБ Банк

Банк інвестицій та заощаджень

Правекс Банк

Банк Форвард

За результатами оцінки стійкості для банків буде визначено необхідний рівень нормативу достатності (адекватності) регулятивного капіталу (Н2) та нормативу достатності основного капіталу (Н3).

Нагадаємо, з 2018 року Національний банк розпочав проведення оцінки стійкості банків, яка передбачає, в тому числі, проведення стрес-тестування для окремо визначеного Національним банком переліку банків. В процесі стрес-тестування визначаються оціночні показники фінансової звітності банку (балансу та звіту про прибутки і збитки) та необхідний рівень капіталу на три роки після звітної дати за базовим та несприятливим макроекономічними сценаріями.

Як повідомляло РБК-Україна, з 29 банків, які брали участь в оцінці якості активів і стрес-тестуванні Національного банку України у 2019 році, 11 потребують докапіталізації на загальну суму 35,2 млрд грн.

Нагадаємо, за станом на 1 січня 2020 року в Україні налічувалося 75 діючих банків, що на два менше у порівнянні з 1 січня 2019 року. Кількість діючих структурних підрозділів за 2019 рік скоротилося на 507 - з 8509 до 8002 відділень. Найбільше відділень і раніше в державних "Ощадбанку" (2327) і "Приватбанку" (1928). Далі з великим відривом йдуть приватні з іноземним капіталом "Райффайзен Банк Аваль" (496) і "УкрСиббанк" (284) і "Альфа-банк" (257).