НБУ отобрал банки для стресс-тестирования

Фото: Национальный банк (пресс-служба НБУ)

Центробанк выяснит, какие банки не смогут пережить кризис

Национальный банк Украины (НБУ) определил перечень банков, которые будут проходить стресс-тестирование в 2020 году. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

По данным пресс-службы, оценка устойчивости будет осуществляться по состоянию на 1 января 2020 года. Она предусматривает оценку качества активов (asset quality review - AQR) для всех банков и дополнительно стресс-тестирование для отдельно определенного перечня крупных банков.

Оценку качества активов в 2020 году будут проходить 74 из 75 учреждений, которые имеют банковские лицензии (банк "Расчетный центр", который осуществляет только расчетные операции, не будет проходить оценку устойчивости).

Стресс-тестирование, дополнительно к оценке качества активов, в 2020 году будут проходить 16 банков, на которые приходится 44% активов банковской системы.

Таким образом, в 2020 году стресс-тестирование будут проходить такие банки:

Ощадбанк

Альфа-банк

Укрэксимбанк

ПУМБ

Универсал Банк

Банк Пивденный

Таскомбанк

Мегабанк

А-Банк

Сбербанк

Банк Кредит Днепр

Банк Восток

МТБ Банк

Банк инвестиций и сбережений

Правекс Банк

Банк Форвард

По результатам оценки устойчивости для банков будет определен необходимый уровень норматива достаточности (адекватности) регулятивного капитала (Н2) и норматива достаточности основного капитала (Н3)

Напомним, с 2018 года Национальный банк начал проведение оценки устойчивости банков, которая предусматривает, в том числе, проведение стресс-тестирования для отдельно определенного Национальным банком перечня банков. В процессе стресс-тестирования определяются оценочные показатели финансовой отчетности банка (баланса и отчета о прибылях и убытках) и необходимый уровень капитала на три года после отчетной даты по базовым и неблагоприятным макроэкономическим сценариям.

Как сообщало РБК-Украина, из 29 банков, которые принимали участие в оценке качества активов и стресс-тестирование Национального банка Украины в 2019 году, 11 нуждаются в докапитализации на общую сумму 35,2 млрд грн.

Напомним, по состоянию на 1 января 2020 года в Украине насчитывалось 75 действующих банков, что на два меньше по сравнению с 1 января 2019 года. Количество действующих структурных подразделений по 2019 год сократилось на 507 - из 8509 до 8002 отделений. Больше всего отделений и ранее в государственных "Ощадбанке" (2327) и "Приватбанке" (1928). Далее с большим отрывом идут частные с иностранным капиталом "Райффайзен Банк Аваль" (496) и "УкрСиббанк" (284) и "Альфа-банк" (257).