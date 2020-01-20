НБУ скасував підписи та печатки при купівлі-продажу валюти

Національний банк України привів нормативно-правову базу у відповідність із нормами закону "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг", які набувають чинності з 19 квітня 2020 року. Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Зокрема, скасовується необхідність проставляти на розрахункових документах РРО такі реквізити, як підписи касира і клієнта, відбиток штампа.

Змінам у нормативно-правову базу передбачено використання нового виду реєстратора розрахункових операцій (РРО) - програмного, а також створення під час здійснення валютно-обмінних операцій електронних розрахункових документів, які матимуть таку ж форму та зміст як і їх паперові аналоги.

Нагадаємо, за даними НБУ, українці продали за 2019 рік валюти на 14943,4 млн доларів і купили на 14766,6 млн доларів. Чистий продаж склав 176,8 млн доларів.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк вніс зміни до Правил розрахунку банками України загальної вартості кредиту для споживача та реальної річної процентної ставки за договором про споживчий кредит. Відтепер до вартості споживчого кредиту в залежності від його виду та за наявності додаткових та супутніх послуг третіх осіб банки включатимуть вартість страхових та податкових платежів, зборів на обов’язкове державне пенсійне страхування, вартість послуг нотаріусів, платежі за послуги державних реєстраторів, оцінювачів тощо.