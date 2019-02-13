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НБУ скасував обмеження для банків щодо відкриття нових відділень

Новини » Економіка    13.02.2019 - 13:14
НБУ скасував обмеження для банків щодо відкриття нових відділень
Ілюстративне фото (Віталій Носач, РБК-Україна)

Відкривати нові відділення зможуть навіть ті банки, які порушують нормативи НБУ

Національний банк скасував формальні обмеження для розширення бізнесу банків. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію НБУ у Facebook.

Як зазначили прес-службі, відповідні норми містяться в Положенні №149, яким здійснено комплексний перегляд процесів ліцензування банків

Раніше планам банків з відкриття нових відділень могли завадити порушення окремих нормативів чи застосування заходів впливу, строк яких не закінчився.

"З введенням в дію нового положення про ліцензування усі подібні формальні обмеження скасовані. Це стосується як відкриття нових відділень, так і надання нових видів послуг. Відтепер умовою розширення банком бізнесу є економічна обґрунтованість та відповідність його стратегії/бізнес-плану", - йдеться в повідомленні.

НБУ скасував обмеження для банків щодо відкриття нових відділень

Як повідомляло РБК-Україна, станом на 1 січня 2019 року в Україні налічувалося 77 діючих банків, що на сім банків менше, ніж рік тому (84). Кількість діючих структурних підрозділів за 2018 рік скоротилося на 980 - з 9489 до 8509 відділень.

Нагадаємо, чистий прибуток платоспроможних банків України у 2019 році становив 21,7 млрд грн. Як зазначили в НБУ, останнього разу банківська система була прибутковою у 2013 році, коли її прибуток становив 1,4 млрд грн.

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