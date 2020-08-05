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Зеленський підписав закон про скасування книги обліку доходів для ФОП

Київ, Середа 05 серпня 2020 18:22
Зеленський підписав закон про скасування книги обліку доходів для ФОП
Фото: Володимир Зеленський (РБК-Україна)
Автор: Роман Калиниченко

Книгу обліку можна буде вести в електронному кабінеті

Президент Володимир Зеленський підписав закон щодо функціонування електронного кабінету та спрощення роботи фізичних осіб-підприємців. Документ, зокрема, скасовує обов'язкову книгу обліку доходів для ФОП.

Про це повідомили в Офісі президента.

Закон передбачає спрощення ведення обліку для ФОП, доступу до електронного кабінету платника податків та розширення його функціоналу.

"Зокрема, документ передбачає скасування обов'язкової книги обліку доходів для ФОП. Фізичним особам-підприємцям І-ІІІ груп на спрощеній системі оподаткування можна буде вести облік у будь-якій зручній формі - паперовій чи електронній - із зазначенням суми доходу за місяць", - йдеться у повідомленні.

ФОПи на загальній системі зможуть вести облік також у паперовому або електронному вигляді, але за типовою формою, визначеною Міністерством фінансів.

Закон також скасовує договір про визнання електронних документів для реєстрації в електронному кабінеті платника податків та передбачає, що в електронному кабінеті відображатимуться податкові повідомлення.

"Також документ вносить зміни до Податкового кодексу з метою створення сприятливих умов для діяльності бізнесу та інвесторів. Зокрема, полегшено умови податкових перевірок. При перевірці оформлення працівників усунуто можливість опитувати працівників і роботодавців про виплачені пасивні доходи та інші додаткові блага та відшкодування", - повідомили в ОП.

Нагадаємо, відповідний закон Верховна рада ухвалила 14 липня. РБК-Україна розбиралося, які зміни несе закон для фізичних осіб-підприємців.

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