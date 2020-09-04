НБУ спростить касові операції фізосіб-підприємців

Фото: Національний банк (Віталій Носач, РБК-Україна)

Зміни пов'язані зі скасуванням книги обліку доходів

Національний банк України (НБУ) планує спростити ведення касових операцій у національній валюті. Це пов’язано зі змінами в українському законодавстві.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Як зазначається в повідомленні, зміни до Податкового кодексу України щодо функціонування електронного кабінету та спрощення роботи фізичних осіб - підприємців полегшили облік доходів роботи фізичних осіб-підприємців - платників єдиного податку першої та другої груп та платників єдиного податку третьої групи, які не є платниками податку на додану вартість. Такі фізичні особи-підприємці вестимуть облік у довільній формі (паперовій або електронній), помісячно відображаючи отримані доходи.

"Оскільки чинне Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні містить посилання на документи, які застосовують фізичні особи-підприємці для обліку готівки, НБУ має намір привести його у відповідність до вимог цього закону", - йдеться в повідомленні.

Відповідний проект змін до Положення про ведення касових операцій винесений на громадське обговорення.

Нагадаємо, Рада ухвалила закон щодо функціонування електронного кабінету та спрощення роботи фізичних осіб-підприємців. Документ, зокрема, скасовує обов'язкову книгу обліку доходів для ФОП.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк розширив можливості купівлі державних цінних паперів, в тому числі при їх первинному розміщенні. Також НБУ удосконалив порядок адміністрування виплат за такими паперами.