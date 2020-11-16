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НБУ спростив отримання пенсій через "Укрпошту"

Київ, Понеділок 16 листопада 2020 10:33
НБУ спростив отримання пенсій через "Укрпошту"
Фото: гроші (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) спростив для операторів поштового зв’язку процедуру ідентифікації та верифікації одержувачів пенсій, грошової допомоги, субсидій та інших виплат населенню. Рішення дозволить поштовим операторам безперебійно забезпечувати виплати за відсутності автоматизації в їх відділеннях.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

Як зазначається в повідомленні, відтепер працівник оператора поштового зв’язку під час виплати на суму від 5 тисяч до 30 тисяч гривень для ідентифікації та верифікації має лише звірити ідентифікаційні дані клієнта з зазначеними у виплатних документах або бланках поштових переказів. Після звіряння і клієнт, і представник поштового оператора проставляють власноручні підписи у виплатних документах.

"Виплатні документи мають бути оформлені належним чином, та зберігатися протягом строків, визначених законом про фінансовий моніторинг", - йдеться в повідомленні НБУ.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабмін спростив відкриття рахунків для виплати пенсій. постановою запроваджується політика єдиного звернення в питанні призначення пенсій. Тепер достатньо одного візиту до Пенсійного фонду, який вже подасть заяву для відкриття рахунку в банку.

Нагадаємо, станом на 1 липня 2020 року, середній розмір виплати для 11,242 млн пенсіонерів становив 3 393,54 гривень.

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