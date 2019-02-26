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НБУ відтермінував перехід банків на європейський стандарт рахунків

Новини » Економіка    26.02.2019 - 10:29
НБУ відтермінував перехід банків на європейський стандарт рахунків
Ілюстративне фото (прес-служба НБУ)

Впровадження рахунків IBAN відтермінували на прохання банківської спільноти

Національний банк України відтермінував запровадження міжнародного номеру банківського рахунку IBAN з 1 квітня на 5 серпня 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НБУ.

Як зазначили в прес-службі, це пов’язано з необхідністю забезпечення якісного доопрацювання банками програмного забезпечення систем дистанційного обслуговування, якими користуються клієнти.

Згідно з постановою НБУ, з 5 серпня 2019 року банки відкриватимуть клієнтам нові рахунки у стандарті IBAN, а діючі номери рахунків змінюватимуть відповідно до вимог цього стандарту із збереженням діючого номера аналітичного обліку.

Водночас, як і планувалося раніше, застосування IBAN з 1 листопада 2019 року стане обов’язковим для клієнтів усіх банків України під час здійснення переказів коштів як у національній, так і в іноземних валютах, у тому числі під час транскордонних переказів. Тобто, всі перекази з 1 листопада 2019 року будуть здійснюватися лише з використанням IBAN.

У період з 5 серпня до 31 жовтня 2019 року клієнти банків у реквізитах розрахункових документів матимуть можливість зазначати як діючий номер рахунку та код банку, так і номер рахунку у стандарті IBAN.

Як повідомляло РБК-Україна, для України IBAN складається із 29 літерно-цифрових символів: коду країни, контрольного розряду, коду банку та номера рахунку. У результаті запровадження IBAN за першими двома літерам одразу можливо розпізнати країну учасника розрахунку (UA - Україна), а за допомогою контрольного розряду - забезпечити уніфіковану перевірку рахунку клієнта на його коректність.

Нагадаємо, чистий прибуток платоспроможних банків України у 2019 році становив 21,7 млрд грн. Як зазначили в НБУ, останнього разу банківська система була прибутковою у 2013 році, коли її прибуток становив 1,4 млрд грн.

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