Поки залишиться, як є: у НБУ пояснили фіксацію курсу гривні до долара

Національний банк України поки що не збирається відмовлятися від фіксації офіційного курсу гривні до долара. З початку війни він становить 29,25 гривень і змінюватися не буде.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю заступник голови НБУ Юрія Гелетія виданню Forbes Ukraine .

"Поки тримаємо все так, як є. Фіксований курс допомагає стримувати темпи зростання цін та задовольняти потреби економіки, яка повільно приходить до тями. Далі будемо слідкувати за ситуацією на ринку", - сказав він.

Крім того, НБУ не розглядає варіант з підвищенням рівня фіксованого курсу.

"Ми поки не обговорюємо це питання. Працюємо у межах наявного курсу", - додав він.