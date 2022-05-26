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Поки залишиться, як є: у НБУ пояснили фіксацію курсу гривні до долара

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Україна, Четвер 26 травня 2022 10:28
Поки залишиться, як є: у НБУ пояснили фіксацію курсу гривні до долара Фото: у НБУ не планують відмовлятися від фіксованого курсу гривні до долара (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України поки що не збирається відмовлятися від фіксації офіційного курсу гривні до долара. З початку війни він становить 29,25 гривень і змінюватися не буде.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю заступник голови НБУ Юрія Гелетія виданню Forbes Ukraine.

"Поки тримаємо все так, як є. Фіксований курс допомагає стримувати темпи зростання цін та задовольняти потреби економіки, яка повільно приходить до тями. Далі будемо слідкувати за ситуацією на ринку", - сказав він.

Крім того, НБУ не розглядає варіант з підвищенням рівня фіксованого курсу.

"Ми поки не обговорюємо це питання. Працюємо у межах наявного курсу", - додав він.

Зазначимо, НБУ 24 лютого зафіксував офіційний курс гривні до долара на час воєнного стану на рівні 29,25 гривень за долар. Курс на готівковому ринку складає 35-37 гривень.

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