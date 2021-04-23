НБУ відмовився від інтервенцій на міжбанку попри скачки курсу долара

Національний банк України (НБУ) протягом тижня 19-23 квітня 2021 року не купував валюту на міжбанківському валютному ринку. При цьому він не виходив на міжбанк з інтервенціями з продажу доларів.
Про це повідомляється на сайті НБУ.
Таким чином, НБУ знову відмовився від валютних інтервенцій, незважаючи на зростання курсу долара на міжбанку. Протягом останнього тижня курс на міжбанку піднявся вище 28 гривень, а вранці 22 квітня досяг рівня 28,10 гривень за долар. Після повідомлень про відведення військ від українського кордону курс впав до рівня 27,90 гривень.
Всього з початку року НБУ купив на міжбанку 290,5 млн доларів і продав 70 млн доларів. Сальдо інтервенцій склало 220,5 млн доларів.
Зазначимо, глава НБУ Кирило Шевченко заявив, що іноземні інвестори відреагували на стягування російських військ до українського кордону збільшенням купівлі валюти. Інтерес до українських державних облігацій знизився.
Вдень 22 квітня глава військового відомства РФ Сергій Шойгу заявив про відвід російських військ від українського кордону.
Як повідомляло РБК-Україна, НБУ протягом тижня 29 березня - 2 квітня 2021 року вперше з початку року продавав долари на міжбанку для стримування падіння гривні. НБУ продав 50 млн доларів.