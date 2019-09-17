НБУ засудив переслідування Гонтаревої

Правління Національного банку України заявляє про неприпустимість цілеспрямованих атак на екс-голову центробанку Валерію Гонтареву. Про це йдеться в заяві НБУ.

У НБУ назвали переслідування Гонтаревої атаками і на "усіх реформаторів, які працювали і працюють на благо України".

"Це вже не низка інцидентів, це - терор. Його мета -залякати реформаторів, минулих і теперішніх, паралізувати нашу діяльність, змусити нас мовчати", - йдеться в заяві.

У НБУ бачать неприховану загрозу демократії та реформам в Україні. "І не лише реформам. Це загроза кожному громадянину, його конституційним правам і свободам, гарантом захисту яких повинна бути держава", - наголошується в заяві.

НБУ вимагає від правоохоронних органів проведення неупередженого прискореного розслідування цієї серії атак, а також правопорушень власників та акціонерів неплатоспроможних банків, інформацію про які Національний банк раніше передав до правоохоронних органів.

Нагадаємо, в ніч на 17 вересня в Гореничах під Києвом згорів будинок екс-голови НБУ Валерії Гонтаревої. За даними поліції, будинок Гонтаревої, підпалили за допомогою запальною ракети.

Представництво ЄС в Україні вимагає від українських правоохоронців розслідувати підпал будинку екс-глави Національного банку Валерії Гонтаревої