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Ситуация на валютном рынке улучшилась: НБУ назвал причины

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Украина, Понедельник 31 октября 2022 12:41
Ситуация на валютном рынке улучшилась: НБУ назвал причины Фото: В НБУ назвали причины укрепления гривны (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Ситуация на валютном рынке Украины в последние недели улучшилась. Этому способствовало ритмичное поступление международной помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на итоги заседания Комитета по монетарной политике Национального банка Украины (КМП) 19 октября, в ходе которого было принято решение сохранить учетную ставку на уровне 25%.

"Международная поддержка Украины расширилась на фоне новых преступлений, энергетического и ядерного шантажа России. Это помогло НБУ поддерживать достойный уровень международных резервов и обеспечивать курсовую стабильность", - говорится в сообщении.

Кроме того, благодаря ритмичному поступлению официального финансирования правительство вовремя финансировало критические расходы, а НБУ сократил объемы эмиссии.

"Благодаря исчерпанию влияния ситуативных факторов, снижению объемов монетизации, а также мерам, предпринятым НБУ, ситуация на валютном рынке в последние недели улучшилась. Это положительно повлияло на инфляционные ожидания - они демонстрируют ранние признаки стабилизации", - отметили в НБУ.

Напомним, 28 октября курс доллара на наличном рынке упал ниже 40 гривен впервые с конца июля.

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