Ситуация на валютном рынке улучшилась: НБУ назвал причины

Ситуация на валютном рынке Украины в последние недели улучшилась. Этому способствовало ритмичное поступление международной помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на итоги заседания Комитета по монетарной политике Национального банка Украины ( КМП ) 19 октября, в ходе которого было принято решение сохранить учетную ставку на уровне 25%.

"Международная поддержка Украины расширилась на фоне новых преступлений, энергетического и ядерного шантажа России. Это помогло НБУ поддерживать достойный уровень международных резервов и обеспечивать курсовую стабильность", - говорится в сообщении.

Кроме того, благодаря ритмичному поступлению официального финансирования правительство вовремя финансировало критические расходы, а НБУ сократил объемы эмиссии.

"Благодаря исчерпанию влияния ситуативных факторов, снижению объемов монетизации, а также мерам, предпринятым НБУ, ситуация на валютном рынке в последние недели улучшилась. Это положительно повлияло на инфляционные ожидания - они демонстрируют ранние признаки стабилизации", - отметили в НБУ.