НБУ за последний месяц сократил продажу валюты из резервов и снизил курс доллара

С начала года НБУ продал на межбанке 6,808 млрд долларов.

В январе Украина получила 3,1 млрд долларов международной помощи - транш ЕС под российские активы. Международные резервы Украины сократились за месяц на 800 млн долларов до 43 млрд долларов.

В феврале Украине не получала помощи. В итоге расходы НБУ на поддержание курса гривны были больше, чем помощь Киеву. За февраль резервы снова сократятся.

Ожидается, что Украина получит в марте транш помощи от ЕС на 3,5 млрд евро (3,65 млрд долларов), а также транш МВФ на 900 млрд долларов.

Курс доллара в феврале

Безналичный рынок балансируется за счет продажи валюты Нацбанком. НБУ реагирует на ситуацию на рынке, поднимая или снижая курс интервенций. По итогам торгов центробанк устанавливает официальный курс.

За февраль официальный курс доллара упал на 31 копейку до 41,51 гривен. Доллар дешевеет уже второй месяц подряд. В январе курс опустился на 21 копейку до 41,82 гривен. При этом в прошлом году курс доллара вырос на 10,7% до 42,03 гривен.

Курс на наличном рынке полностью зависит от межбанка. За февраль курс упал на 25 копеек до 41,75 грн/доллар.

Интервенции на межбанке

Напомним, Национальный банк Украины в декабре 2024 года продал на межбанковском валютном рынке 5,284 млрд долларов. Это максимальный месячный объем в истории. Всего за 2024 год НБУ продал на межбанке 34,822 млрд долларов, что на 6,212 млрд долларов больше, чем в 2023 году.

За год Украина получила 41,9 млрд долларов. Всего за 2024 год курс доллара вырос на 10,7% до 42,03 грн/доллар.

За 2023 год НБУ для поддержания баланса на рынке продал 28,610 млрд долларов, что на 3,657 млрд долларов больше, чем за 2022 год. В 2023 году эти расходы с избытком компенсировались за счет международной помощи. По данным Минфина, Украина получила 42,9 млрд долларов.

За 2022 год НБУ продал на межбанке 24,953 млрд долларов.