Международные резервы сократились на 800 млн долларов: что на это повлияло

Международные резервы Украины в течение января 2025 года сократились на 1,8% (на 792 млн долларов) до 43,003 млрд долларов. Расходы были больше помощи Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ .

Как отметили в НБУ, резервы уменьшились, но остаются близкими к рекордному уровню.



Национальный банк Украины в январе 2025 года продал на межбанковском валютном рынке 3,750 млрд долларов. Это на 29% меньше, чем в декабре прошлого года.

В январе Украина получила 3,1 млрд долларов международной помощи - транш ЕС под российские активы.

В итоге расходы НБУ на поддержку курса гривны были больше, чем помощь Киеву.

Выплаты за обслуживание и погашение государственного долга правительства в иностранной валюте составили 535,8 млн долларов.

Кроме того, в январе благодаря переоценке стоимость финансовых инструментов увеличилась на 401,7 млн долларов.

Резервы Украины

Напомним, по данным НБУ, международные резервы Украины выросли за декабрь на 9,7% и по состоянию на 1 января 2025 года составили 43,788 млрд долларов - рекордный уровень в истории.

Резервы выросли благодаря поступлениям от международных партнеров на 9,4 млрд долларов. В прошлом году Украина получила мощную мировую финансовую поддержку - около 42 млрд долларов.

НБУ прогнозирует, что помощь Украине в 2025 году составит 38,4 млрд долларов. НБУ прогнозирует, объем резервов по состоянию на конец 2025 года будет на уровне 40,5 млрд долларов.