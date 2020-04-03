НБУ опустив офіційний курс євро нижче 30 гривень

Національний банк України (НБУ) на 6 квітня 2020 року встановив курс євро на рівні 29,56 гривень за євро, що на 52 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс євро на 6 квітня встановлено на такому рівні: 29,5601 гривень за євро (-0,5211 грн). При цьому курс євро на 3 квітня становить 30,0812 гривень за євро.

Скріншот bank.gov.ua

Нагадаємо, сьогодні, 3 квітня 2020 року, курс на готівковому ринку у продажу знизився на 49 копійок до 30,02 гривень за євро. Середній курс купівлі євро становить 29,20 (29,70 - 2 квітня), продажу - 30,02 (30,53 - 2 квітня) грн за євро.

При цьому на міжбанку курс євро у продажу знизився на 20 копійок до 29,61 гривень за євро. Курс купівлі становить 29,57 гривень за євро.

Національний банк України (НБУ) на 6 квітня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 27,37 гривень за долар, що на 22 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 6 квітня встановлено на такому рівні: 27,373 гривень за 1 долар (-0,2232 грн). При цьому курс долара на 3 квітня становить 27,5962 гривень за 1 долар.