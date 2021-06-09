НБУ опустив офіційний курс ЄВРО до 33 гривень

Національний банк України (НБУ) на 10 червня 2021 року встановив офіційний курс євро на рівні 33,02 гривень за євро. Це на 9 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора .

Офіційний курс євро на 10 червня встановлено на такому рівні: 33,0248 гривень за євро (-0,0856 грн). При цьому курс євро на 4 червня становить 33,1104 гривень за євро.

Міжбанк

На міжбанку курс ЄВРО у продажу виріс на 5 копійок до 33,09 гривень за євро. Курс євро в покупці становить 33,07 гривень за євро.

Курс долара

Національний банк України (НБУ) на 10 червня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,09 гривень за долар. Курс впав на 8 копійок порівняно з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 10 червня встановлено на такому рівні: 27,0906 гривень за 1 долар (-0,0858 грн). При цьому курс долара на 9 червня становить: 27,1764 гривень за 1 долар.

Таким чином, офіційний курс долара впав до мінімуму за 11 місяців. Нижче курс був тільки 14 липня 2020 року - 27,0883 гривень за 1 долар.