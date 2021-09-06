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НБУ опустив офіційний курс долара нижче 27 гривень

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Україна, Понеділок 06 вересня 2021 07:45
НБУ опустив офіційний курс долара нижче 27 гривень Фото: курс долара впав на 10 копійок (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Офіційний курс гривні до долара на 6 вересня встановлений на рівні 26,92 гривень за долар. Таким чином, офіційний курс долара знизився після того, як він піднявся вище 27 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Національний банк України (НБУ) на 6 вересня 2021 року встановив курс на такому рівні: 26,9298 гривень за 1 долар (-0,0949 грн). При цьому курс долара на 3 вересня становить 27,0247 гривень за 1 долар.

НБУ опустив офіційний курс долара нижче 27 гривень

Скріншот (bank.gov.ua)

Курс на 10 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

НБУ опустив офіційний курс долара нижче 27 гривень

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 3 вересня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 0,5 копійки до 26,97 гривень за долар, курс в покупці до 26,95 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 5 копійок до 32,03 гривень за євро.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, у вересні курс долара може стабілізуватися поблизу нинішніх рівнів, а євро може помірно знизитися через перспективи його ослаблення на світовому ринку. До кінця місяця Долар може торгуватися в діапазоні 26,6 - 27,1 грн, євро-в діапазоні 31,2-31,8 грн.

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