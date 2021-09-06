НБУ опустив офіційний курс долара нижче 27 гривень

Офіційний курс гривні до долара на 6 вересня встановлений на рівні 26,92 гривень за долар. Таким чином, офіційний курс долара знизився після того, як він піднявся вище 27 гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Національний банк України (НБУ) на 6 вересня 2021 року встановив курс на такому рівні: 26,9298 гривень за 1 долар (-0,0949 грн). При цьому курс долара на 3 вересня становить 27,0247 гривень за 1 долар. Скріншот (bank.gov.ua) Курс на 10 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Скріншот (bank.gov.ua)