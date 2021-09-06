НБУ опустил официальный курс доллара ниже 27 гривен

Официальный курс гривны к доллару на 6 сентября установлен на уровне 26,92 гривен за доллар. Таким образом, официальный курс доллара снизился после того, как он поднялся выше 27 гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Национальный банк Украины (НБУ) на 6 сентября 2021 года установил курс на таком уровне: 26,9298 гривен за 1 доллар (-0,0949 грн). При этом курс доллара на 3 сентября составляет 27,0247 гривен за 1 доллар. Скриншот (bank.gov.ua) Курс на 10 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Скриншот (bank.gov.ua)