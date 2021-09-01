Що буде курсом долара і євро на початку осені: прогноз аналітика на вересень
У вересні курс долара може стабілізуватися поблизу нинішніх рівнів, а євро може помірно знизитися через перспективи його ослаблення на світовому ринку. До кінця місяця долар може торгуватися в діапазоні 26,6 - 27,1 грн, євро - в діапазоні 31,2-31,8 грн.
Про це в коментарі РБК-Україна сказав Вадим Іосуб, старший аналітик Альпарі.
Як зазначив аналітик, зміцнення гривні в серпні багато в чому пов'язано зі сприятливою зовнішньоторговельною кон'юнктурою і сплатою бізнесом квартальних податків.
"Позитивно позначився і розподіл МВФ спеціальних прав запозичення (SDR), який дозволив наростити міжнародні резерви до 31,5 млрд доларів, максимального значення за дев'ять років", - підкреслив Іосуб.
Аналітик нагадав, що в серпні гривня знову зміцнилася як до долара (дев'ятий місяць поспіль, з грудня минулого року), так і до євро (четвертий місяць поспіль, з травня). "Втім, зміцнення до долара було вельми скромним", - додав він.
Судячи з офіційних курсів, встановлених НБУ, долар за місяць знизився з 26,8867 до 26,8601 грн (-0,1%). Курс євро відчув більш помітний тиск, він за цей же час знизився з 31,9239 до 31,6963 грн (-1,2%). Більш помітне в порівнянні з доларом зниження європейської валюти пов'язане зі зниженням євро по відношенню до долара на світовому валютному ринку. Так, за місяць валютна пара EURUSD знизилася з 1,1870 до 1,1800 (-0,6%).
При цьому з початку року долар знизився до гривні на 5,0%, а євро подешевшав до національної валюти на 8,8%. Серед валют країн колишнього СРСР гривня займає друге місце по зміцненню до долара з початку року після вірменського драма. По зміцненню в серпні гривня посіла третє місце, пропустивши вперед молдавський лей і грузинський ларі, додав аналітик.
Нагадаємо, в законі про державний бюджет України на 2021 рік закладено середньорічний обмінний курс на рівні 29,1 гривень за долар. При цьому прогнозний курс на кінець 2021 року становить 28,8 гривень за долар.