Міжбанк відкрився курсом долара нижче 27 гривень

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 3 вересня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 0,5 копійки до 26,97 гривень за долар, курс в покупці до 26,95 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 5 копійок до 32,03 гривень за євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані компанії "Укрділінг".

Нагадаємо, торги по долару 2 вересня закрилися в діапазоні: долар 26,9550 - 26,9750 грн/долар, євро 31,9632 - 31,9869 грн/євро, російський рубль 0,3701 - 0,3707 грн/рубль.

Сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні: долар 26,9500 - 26,9700 грн/долар, євро 32,0139 - 32,0322 грн/євро, російський рубль 0,3695 - 0,3699 грн/рубль.

Курс НБУ

Національний банк України (НБУ) на 3 вересня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,02 гривень за долар. Курс на 2 копійки вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Прогноз

У перший тиждень вересня очікується зростання курсу долара. До кінця наступного робочого тижня він може торгуватися вище 27 гривень.