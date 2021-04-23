ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

НБУ опустив офіційний курс долара нижче 28 гривень

Новость на русском → Україна, П'ятниця 23 квітня 2021 16:47
НБУ опустив офіційний курс долара нижче 28 гривень Фото: курс долара різко впав після зростання вище 28 гривень (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 26 квітня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,90 гривень за долар. Курс знизився на 16 копійок порівняно з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 26 квітня встановлено на такому рівні: 27,9014 гривень за 1 долар (-0,1628 грн). При цьому курс долара на 23 квітня становить: 28,0642 гривень за 1 долар.

НБУ опустив офіційний курс долара нижче 28 гривень

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс долара знизився після того, як напередодні він піднявся до максимуму з початку лютого.

НБУ опустив офіційний курс долара нижче 28 гривень

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10: 00 23 квітня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 4 копійки до 27,89 гривень за долар, курс в покупці до 27,87 гривень за долар. Курс ЄВРО у продажу знизився на 3 копійки до 33,56 гривень за євро.

Прогноз

Зазначимо, у Законі Про державний бюджет України на 2021 рік закладено середньорічний обмінний курс на рівні 29,1 гривень за долар. Прогнозний курс на кінець 2021 року становить 28,8 гривень за долар.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Економіка Курс долара курс НБУ Курс гривні
NEWS
Бойовики на Великдень запланували теракт у церкві, - розвідка
Бойовики на Великдень запланували теракт у церкві, - розвідка
DAILY
Легка мішень: чому в Україні стало більше злочинів проти дітей
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Легка мішень: чому в Україні стало більше злочинів проти дітей